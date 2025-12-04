Консультант Соснина рассказала, что выигрыш в лотерею до четырех тысяч рублей не облагается налогом

Эксперт по налогообложению Ольга Соснина в беседе с ИА RuNews24.ru разъяснила, кому и в каком размере предстоит уплатить налог с выигрышей в лотереях.

По словам специалиста, если выигрыш меньше четырех тысяч рублей, налоги не взимаются вовсе. Однако если гражданин выигрывает трижды по две тысячи рублей, то общая сумма налогообложения составит 260 рублей: ((2000 × 3) − 4000) × 13%. Если же размер выигрыша превышает 15 тысяч рублей, обязанности уплаты налогов берет на себя организатор розыгрыша, выплачивая игроку чистый доход за вычетом налога, написала «Мойка78».

Помимо прочего, ставки зависят от размера выигрыша. Так, до 2,4 миллиона рублей — 13%, 2,4 до 5 миллионов рублей — 15%, от 5 до 20 миллионов рублей — 18%, от 20 до 50 миллионов рублей — 20%. Выигрыш свыше 50 миллионов рублей облагается налогом в 22%.

Для иностранцев предусмотрена единая ставка — 30%, независимо от величины выигрыша. Важно отметить, что с 2026 года все организаторы будут обязаны удерживать налог автоматически вне зависимости от размера выигрыша, подчеркнула Соснина.