Стал известен пугающий диагноз Билла Гейтса

Дочь основателя Microsoft Билла Гейтса впервые публично рассказала, что ее отец страдает синдромом Аспергера. Об этом Фиби Гейтс сообщила во время участия в подкасте Call Her Daddy, отрывки из которого процитировала газета New York Post .

По словам Фиби, знакомство ее бойфрендов с отцом всегда было для них «ужасающим», тогда как сама она воспринимала это с юмором.

«Для парня — это страшно. А для меня — смешно, потому что папа довольно социально неловкий. Он сам говорил, что у него Аспергер. Для меня это просто забавно», — рассказала она ведущей подкаста Алексе Купер.

Билл Гейтс, которому сейчас 69 лет, официально не заявлял о наличии диагноза. Однако в своей книге Source Code, опубликованной в феврале, он признал, что в нынешних условиях, вероятно, получил бы диагноз аутизм.

Гейтс отмечал, что в детстве не существовало понимания того, что у разных людей мозг обрабатывает информацию по-разному, и что родители не имели никаких инструментов, чтобы объяснить его навязчивую сосредоточенность на проектах, отсутствие реакции на социальные сигналы и резкие высказывания, которые он не воспринимал как неуместные.

По его словам, первый раз он услышал вопрос о возможной принадлежности к спектру около 25 лет назад. В интервью Axios он вспоминал, как воспринял это предположение с недоумением: «Я подумал: „Что за чушь? Я руковожу компанией“». Позже он отметил, что эта характеристика может быть верной. Он также признал, что терминология вокруг расстройств спектра остаётся запутанной даже для него.

Ранее Билл Гейтс рассказывал, что не дает ему спать по ночам.