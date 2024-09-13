Билл Гейтс признался, что две вещи не дают ему спать по ночам
Гейтс заявил, что угрозы большой войны и пандемии беспокоят его больше всего
Мир может сотрясти глобальная война или новая пандемия. Основатель Microsoft Билл Гейтс признался CNBC Make It, что эти темы беспокоят его больше всего на свете.
Он предупредил о разных потенциальных угрозах человечеству, от масштабных кибератак до экологической катастрофы. Однако Гейтс признался, что два вопроса беспокоят его больше остальных — удастся ли предотвратить масштабную войну и справиться с новой пандемией эффективней, чем в ковид.
«Много беспорядков в сегодняшнем мире могут спровоцировать большую войну. И даже если мы избежим большой войны, тогда, да, будет еще одна пандемия, скорее всего, в ближайшие 25 лет», — предупредил он.
Гейтс обеспокоен не столько фактом вспышки заболеваемости, сколько тем, насколько хорошо правительства усвоили опыт 2019–2023 годов и справятся с последствиями новой пандемии. Он разочаровался в том, как в тот тяжелый период показали себя США.
В разгар пандемии Гейтс призывал изменить подход к борьбе с ней. Он видел решение в строительстве такого количества фармацевтических заводов, которое позволит в первые 100 дней выпустить вакцину для всех жителей Земли.