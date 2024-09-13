Билл Гейтс признался, что две вещи не дают ему спать по ночам

Гейтс заявил, что угрозы большой войны и пандемии беспокоят его больше всего

Мир может сотрясти глобальная война или новая пандемия. Основатель Microsoft Билл Гейтс признался CNBC Make It , что эти темы беспокоят его больше всего на свете.

Он предупредил о разных потенциальных угрозах человечеству, от масштабных кибератак до экологической катастрофы. Однако Гейтс признался, что два вопроса беспокоят его больше остальных — удастся ли предотвратить масштабную войну и справиться с новой пандемией эффективней, чем в ковид.

«Много беспорядков в сегодняшнем мире могут спровоцировать большую войну. И даже если мы избежим большой войны, тогда, да, будет еще одна пандемия, скорее всего, в ближайшие 25 лет», — предупредил он.

Гейтс обеспокоен не столько фактом вспышки заболеваемости, сколько тем, насколько хорошо правительства усвоили опыт 2019–2023 годов и справятся с последствиями новой пандемии. Он разочаровался в том, как в тот тяжелый период показали себя США.

В разгар пандемии Гейтс призывал изменить подход к борьбе с ней. Он видел решение в строительстве такого количества фармацевтических заводов, которое позволит в первые 100 дней выпустить вакцину для всех жителей Земли.