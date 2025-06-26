Стал известен пилотный регион для запуска программы льготной аренды жилья для молодежи

В России разрабатывают программу льготной аренды жилья для молодежи. Ее пилотный этап апробируют в Татарстане, сообщил директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александр Вайно на форуме недвижимости «Движение».

Программа рассчитана на сотрудников ключевых предприятий. Для них создадут льготные условия аренды жилья.

«В условиях жесткой конкуренции за квалифицированные кадры недостаточно просто предлагать вакансии, необходимо создавать привлекательную среду для жизни сотрудников», — обратил внимание Вайно.

Он уточнил, что в рамках программы планируют запустить механизм, в котором работодатель станет центром притяжения не только за счет высокой зарплаты, но и через создание комфортных условий жизни работников. В проекте участвуют Дом.РФ и Ростех.

Ранее идею льготной аренды жилья для молодежи одобрили в Госдуме.