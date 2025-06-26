Быстрее повзрослеют. В Госдуме одобрили идею льготной аренды жилья для молодежи

Льготная аренда жилья станет для молодежи стимулом к взрослению и созданию собственной семьи. Об этом 360.ru заявила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она прокомментировала новость о начале разработки программы льготной аренды жилья для молодежи. По ее словам, без собственного дома молодым людям трудно обзаводиться детьми.

Нужно не только уже создавшимся парам помогать со своим первым жильем, но и молодежи. Это действительно даст возможность быстрее повзрослеть и создать собственные семьи

Депутат добавила, что ситуация с жильем в России напоминает Италию, где уже взрослые люди не съезжают от родителей.

«Мужчины в возрасте до 35-37 лет живут под крылышком мамы и не могут жениться, потому что они не хотят взрослеть, брать на себя ответственность», — отметила она.

Бессараб предложила также идею льготной ипотеки для молодежи.

«Чтобы процент составлял ту же самую сумму, как молодой человек платил бы аренду за съемное жилье. Я думаю, это было бы идеальное решение для будущего России», — объяснила она.

Программу аренды поддержала и член комитета ГД по социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. В беседе с 360.ru она назвала тему жилья основным сдерживающим демографическим фактором.

«Если мы возьмем крупный город, то стоимость аренды жилья может достигать 50-70 тысяч рублей. Конечно, для молодой семьи это непосильная сумма», — отметила подчеркнула она.

По ее мнению, программа подтолкнет молодых людей к созданию семей. Парламенарий выразила надежду, что проект распространится не только на города-миллионники, но и на небольшие населенные пункты.

Ранее депутат Сергей Миронов призвал рассмотреть возможность снижения кредитной ставки по программе «Семейная ипотека». Он предложил опустить ставку с 6% до 3% годовых.