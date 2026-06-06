Стал известен главный тренд мировой блогосферы

Блогеры все активнее превращаются в участников международных коммуникаций и начинают конкурировать со СМИ по влиянию и охватам. Об этом «Российской газете» рассказала основатель продюсерского центра «Инсайт Люди» Алина Зинатуллина.

По ее словам, блогеры превращаются в элемент мягкой силы, напрямую общаются с аудиторией и формируют высокий уровень доверия.

«У них другой механизм взаимодействия с аудиторией. Они напрямую общаются с подписчиками, сокращая расстояние, которое существует между крупными медиа и пользователями», — объяснила она.

Зинатуллина подчеркнула, что ключевым преимуществом блогеров остаются быстрая реакция на изменение повестки и прямой контакт с подписчиками. Однако при выходе на международные рынки важна адаптация под особенности конкретных стран.

«Успешность контента зависит от вовлеченности аудитории — просмотров, комментариев. Чтобы попасть в интересы, нужно говорить с ней на одном языке», — заключила продюсер.

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