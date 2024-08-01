Стал известен главный курорт России для богачей

Сочи стал главным курортом в России для богатых жителей страны. Об этом изданию «Лента.ру» сообщила учредитель и CEO проектов Urban Ольга Хасанова.

Россияне в связи с санкционными ограничениями и ростом стоимости за рубежом стали активнее ездить в Сочи, а также чаще вкладывать средства в туристическую недвижимость.

Хасанова отметила, что Сочи в последнее время для россиян начал конкурировать с популярными зарубежными направлениями. К внешним факторам спроса она отнесла значительный приток состоятельных туристов, которые работают удаленно или проживают на курорте лишь сезонно.

«По разнообразию и уровню возможностей Сочи стал безальтернативным российским курортом, который в приоритетах обеспеченных людей сместил такие направления, как ОАЭ, Таиланд, Индонезия, Турция и так далее», — сказала она.

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