«Стабильно благоприятная обстановка». В Волгограде объяснили отдых детей-инвалидов в Анапе

Территория санаторно-курортного отдыха в загрязненной мазутом Анапе полностью соответствует необходимым требованиям для отдыха детей. Об этом заявили в пресс-службе губернатора Волгоградской области.

«Мероприятия по отдыху и оздоровлению детей запланированы с марта, и главное условие поездки — стабильно благоприятная обстановка, подтвержденная официальными структурами, курирующими ситуацию», — отметили в администрации.

Также в аппарате губернатора напомнили о результатах исследования рыбной продукции в Краснодарском крае и Крыму, которые накануне сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, и рыба, и питьевая вода пригодны к употреблению.

Другими критериями выбора курорта в администрации Волгоградской области назвали большое количество положительных отзывов родителей об Анапе и хорошую архитектурную доступность для детей-инвалидов.

Ранее стало известно, что из бюджета региона выделили 16 миллионов рублей на 160 путевок для детей-инвалидов, больных ДЦП и передвигающихся на инвалидных колясках. В программе — купание как в бассейнах, так и на пляжах Черного моря.