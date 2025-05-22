Сегодня 14:28 Украина — внутреннее дело России? Спросите юристов 0 0 0 Фото: Антон Кобяков / РИА «Новости» Эксклюзив

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Выступая в рамках проходящего сейчас XIII Петербургского юридического форума, советник президента России Антон Кобяков указал на серьезные юридические нарушения, допущенные в 1991 году в процессе роспуска СССР. Причем их суть такова, что легитимность принятых тогда решений, в том числе и тех, что привели к распаду государства, обоснованно подвергается сегодня большим сомнениям.

«СССР юридически ведь существует, на что давно указывают специалисты по конституционному праву, в том числе в странах Запада, США. Они говорят так потому, что была нарушена процедура так называемого роспуска СССР. Если Съезд народных депутатов, он же Съезд Советов, в 1922 году создавал СССР, то и распускать нужно было его по решению этих самых депутатов. А если была нарушена юридическая процедура, то получается, что юридически СССР существует», — подчеркнул Кобяков. Упрощение сложных юридических формулировок наводит на мысль, что ни участники пресловутой пьянки в Беловежской пуще, ни позже утвердившие принятое ими решение законодательные органы власти России, Украины и Белоруссии не имели права распускать СССР.

С чисто правовой точки зрения их вердикт стоит не больше, чем мнение старушек у подъезда, обсуждающих современную молодежь.

Более того, по словам Кобякова, в контексте признания юридической ничтожности прекращения действия союзного договора все, что сейчас происходит на Украине, это внутренний конфликт СССР. Даже внутреннее дело России, в том смысле, что СССР — это большая Россия в ее советской и социалистической ипостаси.

Фото: Пожар в Доме профсоюзов в Одессе, 2 мая 2014 года / РИА «Новости»

А то, что мы сегодня называем Российской Федерацией, — лишь часть некогда единой страны, которую с некоторой натяжкой можно было бы назвать Великороссией. Подобный подход в корне меняет и отношение к событиям на Майдане 2014 года, последовавшей за ним войне в Донбассе и нынешней СВО. Фактически первое является вооруженным мятежом, второе — актом терроризма, а третье, соответственно, — контртеррористической операцией. И в этом контексте совсем иначе звучат слова главы МИД РФ Сергей Лаврова о том, что перемирия с Украиной по формуле «А там посмотрим» больше не будет.

Фото: Министр иностранных дел России Сергей Лавров. IMAGO/CHARLES SHOLL / www.globallookpress.com

«Когда нам говорят: "Давайте перемирие, а там посмотрим"... Нет, ребята, мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим. И макроны, стармеры, фон дер ляйены и прочие деятели Европы, которые сейчас истерично требуют от США присоединиться к антироссийским санкциям и нарастить их количество, это просто их выдает с головой». Конец цитаты.

И действительно, какое перемирие может быть с террористами и мятежниками? Скажу больше: даже переговоры с ними — серьезная уступка с нашей стороны.

На самом же деле, террористы должны быть уничтожены, мятеж подавлен, а территориальная целость государства восстановлена.

И с правовой точки зрения иного исхода у украинского кризиса быть просто не может.