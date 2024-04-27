США потратят миллиарды долларов на новый самолет Судного дня | 360°

27 апреля 2024, 11:53
США потратят миллиарды долларов на новый самолет Судного дня
Reuters: США заключили контракт на $13 млрд на разработку самолета Судного дня
Военно-воздушные силы (ВВС) США подписали контракт с компанией Sierra Nevada Corp на 13 миллиардов долларов на разработку преемника Boeing E-4B, который получил прозвище самолет Судного дня. Об этом сообщило Reuters.
По информации источника, проект Survivable Airborne Operations Center заменит самолеты 1970-х годов, срок службы которых истекает в начале 2030-х годов. Работы пройдут в Огайо, Неваде и Колорадо, их завершат в 2036 году.
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У модели будет модифицированный и усиленный в соответствии с военными требованиями реактивный двигатель. Самолеты такого типа обычно используют для перевозки министра обороны США, однако он спроектирован как мобильный командный пункт для противодействия электромагнитным воздействиям и ядерным взрывам.
В настоящее время ВВС США используют четыре самолета E-4B, один из которых находится в постоянной боевой готовности.
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