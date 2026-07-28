Срочно выкапывайте! Агроном Тихонова дала сигнал к уборке чеснока

Дождливое лето в этом году ломает привычные дачнику ориентиры — ждать 12 августа для сбора чеснока больше нельзя, сообщила агроном Елизавета Тихонова в беседе с 360.ru. По ее словам, растения массово болеют из-за переувлажнения, и промедление грозит потерей урожая на годы вперед.

По словам Тихоновой, сигналом к началу уборки служит состояние чесночных стеблей: если хотя бы два-три из них почернели, грядку необходимо выкапывать целиком. «Иначе осыплются головки, [они] останутся в земле, и вы потом будете их еще несколько лет оттуда удалять. Потому что остаются зубчики, они отрастают», — предупредила агроном.

Собеседница 360.ru отметила, что в этом году из-за обильных осадков растения болеют, поэтому сроки созревания изменились. «Я смотрю по листьям. Они буквально неделю назад стояли в прекрасном состоянии. Сейчас надо вытаскивать. Не просто можно, а нужно. Срочно», — подчеркнула Тихонова.

Агроном посоветовала не придерживаться конкретной даты начала работ, а браться за дело сразу, как только надземные листья погибли и сменили зеленый цвет на желтый или серый.

Подробнее о том, по каким признакам определять созревание озимого чеснока и как правильно его чистить, чтобы он не сгнил уже к октябрю, — в материале 360.ru.