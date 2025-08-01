Средняя зарплата в России приблизилась к 100 тысячам рублей

В апреле 2025 года средняя зарплата в России приблизилась к отметке в 100 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

Исследование провели среди 95,4 тысячи организаций, численность работников составила 28,4 миллиона человек.

Так, средняя зарплата в апреле до вычета налога оказалась равна 99,4 тысячи рублей против 72,5 тысячи в 2023-м, увеличившись более чем на треть за два года.

Наибольшая средняя зарплата среди регионов была на Чукотке (193,8 тысячи), в Москве (178,2 тысячи) и Ямало-Ненецком автономном округе (163,4 тысячи). За ними следуют Магаданская и Сахалинская области (по 148,5 тысячи).

Самые низкие зарплаты зафиксировали в Ингушетии (39,6 тысячи), Чечне (43,1 тысячи) и Дагестане (45,4 тысячи).

Ранее в Росстате раскрыли число россиян, получающих от миллиона рублей в месяц.