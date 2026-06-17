Средняя зарплата в Москве выросла на 30 тысяч рублей за год

Средняя зарплата в Москве в марте выросла на 30 640 рублей

В Москве среднемесячная номинальная заработная плата по итогам марта увеличилась на 30 640 рублей в сравнении с мартом 2025 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официальную статистику Росстата.

Согласно последним данным агентства, среднемесячная заработная плата сотрудников организаций в марте 2025 года составила 188 978 рублей, тогда как в марте 2026 года — 219 618 рублей.

Таким образом, за год средняя заработная плата в Москве выросла на 30 640 рублей.

Согласно статистике, в России средняя зарплата в марте 2026 года достигла уровня 112 654 рублей. В том же месяце 2025 года россияне в среднем зарабатывали 97 645 рублей.

Ранее Росстат назвал пять сфер в России, где средние зарплаты работников выше 200 тысяч рублей. По уровню доходов лидируют сотрудники страховой и финансовой отраслей.