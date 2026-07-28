Средняя стоимость забронированной ночи в московском отеле снизилась на 6%

Средняя цена проживания в гостиницах и апартаментах Москвы за январь–июль 2026 года снизилась на 6% относительно того же периода прошлого года и составила 6,4 тысячи рублей за сутки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

«В 2026 году средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах Москвы составляет 6400 рублей — показатель снизился на 6% относительно прошлого года», — заявили в сервисе.

В среднем по стране стоимость одной ночи за этот период составила 6,1 тысячи рублей, что на 2% ниже прошлогоднего показателя. Помимо столицы, снижение цен также отметили в Зеленоградске — на 7% до 7,9 тысячи рублей, и в Сириусе — на 3% до 6,9 тысячи.

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