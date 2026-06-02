Средняя продолжительность жизни в России за 25 лет выросла на восемь лет

За последние 25 лет средняя продолжительность жизни в России увеличилась на восемь лет, достигнув 74 лет. Это следует из доклада «Экономический рост глазами молодых экономистов. Встреча с реальностью», подготовленного к ПМЭФ изданием «Ведомости» и фондом «Росконгресс».

«За последние 25 лет продолжительность жизни увеличилась на семь лет в среднем по миру (с 66 лет до 74 лет) и на восемь лет в России (с 65 лет до 74 лет)», — пояснили специалисты.

Рост продолжительности жизни напрямую связан с улучшением здоровья. Нынешние люди старше 50 лет чувствуют себя лучше, чем представители предыдущего поколения в том же возрасте. Благодаря хорошему самочувствию россияне дольше остаются активными, позже уходят на пенсию, продолжая участвовать в трудовой деятельности.

Петербургский международный экономический форум состоится с 3 по 6 июня.