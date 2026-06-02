Первый день ПМЭФ пройдет без дождей и при 22-градусном тепле

В первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), 3 июня, в городе установится теплая и солнечная погода. Об этом РИА «Новости» сообщил синоптик Александр Колесов.

По его словам, постепенное улучшение погоды началось уже в понедельник. В среду в Санкт-Петербурге ожидается до 22 градусов тепла, а в четверг распогодится до 25 градусов.

«Солнышко будет появляться обязательно, а дожди будут кратковременными, их будет мало», — отметил Колесов.

Метеоролог добавил, что сильного ветра в дни проведения ПМЭФ не ожидается. Петербургский международный экономический форум состоится с 3 по 6 июня.

Известно, что в ПМЭФ-2026 примут участие более 130 стран. Впервые за несколько лет на форум приедут немецкие предприниматели. На полях экономического мероприятия состоится бизнес-диалог «Россия — Германия».