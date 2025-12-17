Средний заработок курьеров в России ежегодно вырастает на 15%

Средняя зарплата курьеров в России каждый год увеличивается примерно на 15%, в 2025-м она составила более 100 тысяч рублей. Это следует из исследования ритейлера X5, оказавшегося в распоряжении РИА «Новости» .

«Одним из ключевых драйверов, стимулирующим интерес к профессии курьера, является финансовая мотивация: средний доход курьера ежегодно повышается примерно на 15%», — написано в исследовании.

Специалисты выяснили, что за последние три года количество партнеров сервиса X5 младше 35 лет возросло до 63%. Каждый третий курьер совмещает работу с учебой. Свыше 83% сотрудников доставки — мужчины.

Кроме того, развитие рынка доставки и рост числа заказов увеличивает популярность готовой еды. Это положительно отражается на доходе курьеров. Так за последний год готовые блюда у компании стали заказывать на 30% активнее. Более половины представителей молодежи подчеркнули значимость скорости доставки.

Ранее в Санкт-Петербурге продлили запрет на работу мигрантов таксистами и курьерами. По словам губернатора города Александра Беглова, ограничения не привели к коллапсу, которым пугали граждан, говоря о повышении цен.