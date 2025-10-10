Средний размер пенсий просел ниже четверти от зарплат в России

Росстат: средний размер пенсии опустился ниже четверти от зарплат

Средний размер пенсий в России опустился ниже четверти от показателей средней заработной платы. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Росстат.

Пенсия в первой половине 2025 года составила 23 тысячи рублей, в то время как средняя зарплата — около 100 тысяч рублей. Это максимальный разрыв за последние 17 лет.

По сравнению с 2024 годом, когда средняя пенсия составляла ровно 25% от заработка, соотношение сократилось на один процентный пункт.

Глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая отметила, что темпы роста зарплат в сравнении с прошлым годом снизились, но опережающий рост заработков сохраняется.

«Годовой прирост средней зарплаты за январь-июль составил 15% против 18% за тот же период 2024-го», — уточнила она.

Основными причинами ситуации считают увеличение числа самозанятых и рекордный рост зарплат. Ожидается, что темпы роста зарплат в ближайшие годы снизятся, что может несколько стабилизировать ситуацию.

Ранее в Госдуме призвали спасти пенсии от инфляции и «усыхания».