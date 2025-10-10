В Госдуме призвали спасти пенсии от «усыхания» и инфляции

Депутат Госдумы Сергей Миронов призвал коллег поддержать инициативу о поквартальной индексации пенсий, чтобы решить проблему «усыхания» и инфляции. Документ есть в распоряжении 360.ru.

«Сегодня индексация проводится два раза в год, но этого мало, потому что рост коммунальных тарифов и рост цен на продукты питания тут же съедают очередную прибавку», — отметил парламентарий.

Также Миронов призвал выплатить все недополученное из-за того, что пенсию не индексировали с 2016 по 2024 год.

Ранее в интернете появились слухи, что Социальный фонд в этом году столкнется с дефицитом в 780 миллиардов рублей и что из-за этого не всем хватит средств на пенсию. Однако в Министерстве финансов и Госдуме опровергли эту информацию.