Средний размер пенсии в России составил 23,5 тысячи рублей

Средняя пенсия в декабре среди неработающих составила почти 24 тысячи, а среди работающих — 21,4 тысячи рублей. Об этом сообщил ТАСС , изучив данные Социального фонда.

Таким образом, средняя пенсия в России — 23 538 рублей семь копеек. За год она выросла на 2,4 тысячи рублей. Всего в России более 40 миллионов пенсионеров.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов призвал министра труда Антона Котякова ввести для пенсионеров прожиточный минимум в 50 тысяч рублей. По его словам, большинство людей получают пенсию по минимальной шкале или чуть больше и в итоге не могут обеспечить себе даже минимальный набор необходимых товаров и услуг.