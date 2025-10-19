Средний размер пенсии в России превысил 24 тысячи рублей

Средний размер страховой пенсии в России превысил 24 тысячи рублей по данным актуального расчета. Об этом сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский, его слова привело РИА «Новости» .

«Средний размер в актуализированном виде составляет сумму чуть более 24 тысяч рублей», — уточнил Гиринский, говоря о страховой пенсии.

Он добавил, что в связи с пенсионной реформой поменяются и возрастные критерии. Страховую пенсию будут назначать женщинам с 60 лет, а мужчинам с 65 лет.

Для ее получения потребуется минимум 15 лет трудового стажа. Дополнительным условием станет наличие 30 пенсионных баллов. Эти изменения связаны с завершением переходного периода реформы.

Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский заявил, что забота о пенсионных накоплениях должна начинаться не в зрелом возрасте, а с первых шагов в карьере. От того, как рано человек начинает официально работать и делать страховые взносы, зависит размер его будущей пенсии.