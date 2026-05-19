«Сравни»: при утечке паспортных данных мошенники могут оформить микрозаймы

Паспортные данные являются важной личной информацией, утечка которой может иметь серьезные последствия для финансовой безопасности человека. Подробнее рассказали RT эксперты финансового маркетплейса «Сравни».

По словам аналитиков, злоумышленники могут использовать такие данные для оформления микрозаймов или регистрации электронных кошельков. Кроме того, мошенники нередко пытаются получить дополнительные личные данные, используя методы социальной инженерии.

Специалисты рекомендовали действовать оперативно в случае утечки данных. Необходимо незамедлительно обратиться в полицию, уведомить свой банк и попросить установить дополнительные фильтры на операции по счетам.