Почти три десятка рейсов отменили в столичном регионе из-за непогоды
С начала суток в аэропортах столичного региона из-за непогоды отменили 29 рейсов, в том числе семь — иностранных авиакомпаний, и 25 — задержали более чем на два часа. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Восемь самолетов ушли на запасные аэродромы. Одновременно Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский успешно обслужили 320 вылетающих и 287 прибывающих рейсов.
На московских улицах образовались девятибалльные пробки.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов обратил внимание, что уже к 14 часам пик осадков в Москве прошел. По его данным, на метеостанции ВДНХ выпало 14 миллиметров снега.
Причиной ненастья стал снежный циклон «Валли», пришедший из Болгарии через Крым.