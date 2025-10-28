«Спускают что ни попадя». Мэр Казани обвинил жителей в неумении пользоваться унитазами

Свое возмущение глава региона высказал во время совещания с руководителями городского «Водоканала». По его словам, причиной регулярных засоров в канализационной системе стало безответственное поведение жителей.

«В прямом смысле в унитаз спускают что ни попадя. Научились пользоваться смартфоном, советуются с искусственным интеллектом, а с унитазом, к сожалению, проблема», — сказал он.

Чтобы сократить случаи засоров, Метшин порекомендовал проводить с казанцами разъяснительные беседы.

В прошлом году в Челябинске рабочий погиб в канализационном коллекторе. Мужчину унес в трубу огромный напор воды. Медики приехали только через 15 минут после случившегося, но спасти сотрудника не удалось.