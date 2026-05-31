Спрос россиян на недвижимость в Египте подскочил на 21,2%

Россияне стали активнее покупать недвижимость в Египте — за неполный календарный год спрос вырос на 21,2%. Об этом ТАСС рассказала руководитель отдела по работе с клиентами агентства недвижимости и застройщика «Инхургада» Анастасия Болотова.

По ее словам, с мая 2025 по апрель 2026 года спрос увеличился более чем на 20%. Она назвала этот показатель серьезной динамикой для зарубежного направления и напомнила, что рост продолжается не первый сезон подряд.

Болотова добавила, что интереса к египетской недвижимости больше не зависит только от отпускного сезона. Россияне рассматривают покупку квартиры для зимовки, переезда или денежного вложения.

