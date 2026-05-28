Юрист Ахтырко призвала сфокусироваться на проверке квартиры перед покупкой вместо ритуалов

Юрист Дарья Ахтырко призвала россиян при покупке жилья ориентироваться прежде всего на юридическую проверку недвижимости, а не на эзотерические ритуалы и молитвы. Об этом она рассказала в беседе с 360.ru.

По словам эксперта, молитвы и различные практики могут служить лишь психологической поддержкой, однако безопасность сделки обеспечивают исключительно документы и тщательная проверка продавца.

«Лучше всего подойти к делу здраво, с холодным умом и некой расчетливостью, поскольку риски высоки», — подчеркнула Ахтырко.

Юрист посоветовала перед покупкой запросить выписку из ЕГРН, проверить историю собственников, наличие долгов по коммунальным платежам, а также убедиться в отсутствии судебных споров, банкротств и ограничений на продажу жилья.

Отдельно Ахтырко рекомендовала насторожиться, если продавец настаивает на расчете наличными или предлагает указать в договоре сумму ниже реальной стоимости квартиры.

