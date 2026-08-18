Спрос на ж/д билеты в Петербург вырос в 41 раз после новости о концерте Уэста

Бронирования билетов на поезда в Санкт-Петербург на 9–11 октября увеличились в 41 раз за 17 августа в сравнении 10 августа после анонса концерта американского рэпера Канье Уэста. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сервиса путешествий «Туту».

«Заказы поездов в Санкт-Петербург на 9–11 октября выросли в 41 раз, искать авиабилеты на стали в 16 раз чаще, поиск отелей вырос в 16 раз», — заявили в компании.

Средняя стоимость билета на поезд до Северной столицы на 9–11 октября в одну сторону достигает 6 241 рубля, из Москвы — 5 547 рублей.

Авиабилет до Петербурга на те же даты в среднем стоит 15 947 рублей, из Москвы — 4 253 рублей. Ночь проживания в городе в среднем обойдется 3 709 рублей.

Днем ранее стало известно, что Уэст даст два концерта в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Выступления пройдут на «Газпром Арене», самый дешевый билет стоил 9000 рублей, самый дорогой — 160 тысяч.