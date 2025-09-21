Спрос на строительство частных бункеров вырос в Германии на 50% с начала года

С начала года спрос на строительство бункеров заметно вырос в Германии. Особенно активно интерес проявляют частные компании и владельцы жилья, говорится в статье. Об этом сообщила газета Bild .

По данным федерального ведомства по защите населения и оказанию помощи при катастрофах, сейчас в стране около 480 тысяч мест в общественных убежищах. Так, около 0,5% немцев смогут найти в них укрытие.

В Германии отец с детьми заживо сгорели в Tesla из-за заклинивших скрытых ручек. Водитель пытался объехать пробку, но не справился с управлением и врезался в дерево. Подоспевшие к месту происшествия люди пытались помочь, но безуспешно. Лишь один ребенок успел выбраться.