В Германии отец с детьми заживо сгорели в Tesla из-за заклинивших скрытых ручек

В Германии мужчина и двое детей не смогли выбраться из горящего автомобиля Tesla и погибли. Об этом сообщает издание Metro .

В публикации рассказали подробности происшествия. Водитель пытался объехать пробку, но не справился с управлением и врезался в дерево. Автомобиль загорелся, но мужчина и детьми не смог покинуть салон, так как скрытые ручки двери от удара заблокировало.

Подоспевшие к месту происшествия люди пытались помочь, но безуспешно. Лишь один ребенок успел выбраться.

Специалисты пояснили, что причиной сбоя стало отключение питания: из-за этого ручки остаются заблокированными и спрятанными в корпусе двери.

В начале сентября Tesla исключила возможность беспилотного вождения из описания пакета FSD.