Спрос на спа-салоны связали с отключениями горячей воды

Опрос ЮMoney и «Эвотор»: россияне стали посещать спа-салоны летом на 35% чаще

На фоне плановых отключений горячей воды в России подскочил спрос на спа-салоны, бани и фитнес-клубы. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного аналитиками финтех-компании ЮMoney и ИТ-компании «Эвотор».

По информации исследования, более 77% россиян заявляют об отключении горячей воды летом. Аналитики обратили внимание, что именно в этот период увеличивается посещаемость спортивных клубов и спа-салонов.

«Мы в ЮKassa видим, что в июне 2025 года число оплат услуг в фитнес-клубах выросло на 2% по сравнению с маем. Оборот платежей увеличился на 4%, а средний чек стал на 2% выше и составил 5 005 рублей», — заявил руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

По данным «Эвотора», жители столицы стали посещать спортивные заведения на 57% чаще, а обороты платежей подскочили на 42%. В Санкт-Петербурге посещаемость подскочила на 71%. Обороты платежей при этом увеличились на 40%.

Летом также выросла средняя посещаемость салонов красоты и спа-салонов. Она поднялась на 35% по сравнению с маем, хотя средний чек снизился на 5% и составил 2 473 рубля. Аналитики предположили, что россияне стали выбирать услуги подешевле.

Ранее опрос показал, что большинство москвичей предпочитают пляжный отдых. Походы и велотуры выбрали 48% опрошенных, а экскурсионные путевки — 31%. Также 29% жителей столицы проводят отпуска в спа-отелях и санаториях.