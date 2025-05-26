«Островок» и hh.ru: большинство москвичей предпочитают пляжный отдых

Многие москвичи уже определились с планами на летний отдых. Самыми популярными направлениями стали Краснодарский и Алтайский края, а также Турция и Италия. Об этом сообщил сайт «Москва 24» со ссылкой на исследование платформ hh.ru и «Островок».

Аналитики выяснили, что 55% жителей столицы предпочитают отдых на пляже, 48% респондентов выбирают походы и велотуры, а 31% — экскурсионные туры. Кроме того, 29% москвичей любят проводить отпуск в спа-отелях и санаториях, а 28% останутся дома или уедут на дачу.

Планируемые затраты на отпуск у жителей Москвы различаются. 32% готовы потратить более 100 тысяч рублей, тогда как 17% еще не определились с бюджетом. Среди тех, кто уже спланировал расходы, по 12% закладывают 40–60 и 80–100 тысяч рублей, 11% — 20–40 тысяч, а 10% — 60–80 тысяч рублей. Часть опрошенных (6%) планирует уложиться в сумму до 20 тысяч рублей.

Исследование также показало, что в России москвичи часто бронируют летний отдых в Краснодарском и Алтайском краях, а также в Санкт-Петербурге. Среди зарубежных направлений лидируют Турция, Италия и Таиланд, а также Белоруссия, Абхазия, Китай и Вьетнам.

Традиционно наиболее популярными месяцами для отдыха стали август (54%), июль (50%) и сентябрь (36%). В пятерку также вошли июнь (31%) и май (25%). Наименее популярным оказался январь — его выбрали всего 5% опрошенных.