Маркетолог Минасян: спрос на ретрогаджеты вызван усталостью от цифрового мира

Зумеры массово скупают MP3-плееры, винил, фотоаппараты Polaroid и другие ретрогаджеты, о чем говорит статистика на площадках для размещения объявлений. Они даже готовы переплатить 50% от цены, лишь бы заполучить редкую вещицу в свою коллекцию. Чем объяснить такой спрос, 360.ru рассказала маркетолог, основатель маркетингового агентства BOLSHE Ноема Минасян.

«Поколение Z родились в мире, где доступно все. В этой ситации самой большой ценностью становится не новое, а необычное. Именно поэтому Polaroid, кассеты, винил и MP3-плееры сегодня воспринимаются не как устаревшая техника, а как новый опыт», — рассказала 360.ru маркетолог, основатель маркетингового агентства BOLSHE Ноема Минасян.

Снимки на пленку или Polaroid выглядят «живыми». Они несовершенны: где-то пересвет, где-то зерно, где-то кадр получился неожиданным, но именно это отличает их от идеальных цифровых фотографий, которые практически не отличаются от того, что человек видит глазами. Пленочная фотография становится не просто способом сохранить момент, а сделать его уникальным.

То же самое происходит с винилом и MP3-плеерами. Это уже не столько про устройство, сколько про сам процесс. Нужно выбрать пластинку, поставить ее, дождаться начала воспроизведения, послушать альбом целиком. Это противоположность бесконечной ленте рекомендаций, где внимание постоянно переключается.

«Люди устали от идеального цифрового мира и теперь ценят несовершенство, случайность и вещи с характером», — подытожила эксперт.

Как на спрос старой техники влияют соцсети и можно ли на этом заработать, читайте в материале 360.ru.