21 июля 2026 16:55 Ностальгия по эпохе, в которой не жил: почему зумеры скупают винтажные гаджеты Психолог Сурина: покупки ретрогаджетов дает зумерам новый опыт Фото: Stephen Chung/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Молодые люди начали массово скупать MP3-плееры, винил, фотоаппараты Polaroid и другие ретрогаджеты, о чем говорит статистика площадок для размещения объявлений. Только в Москве и Санкт-Петербурге покупки полароидов взлетели в 2,5 раза. Откуда у зумеров такой интерес к винтажным вещам, насколько тренд затянется, закрепится ли он и как бизнесу воспользоваться окном возможности — в материале 360.ru.

В моде — винтаж и ретроатрибутика С начала этого года продажи старых плееров выросли на 62% по сравнению со вторым полугодием 2025 года, а фотоаппаратов моментальной печати Polaroid — на 79%, сообщили «Известия» со ссылкой на «Авито». Если говорить о больших городах, то там мода на вещи аналогового поколения чувствуется острее: в Воронеже интерес к такой технике вырос в 3,5 раза, в Иркутске и Ярославле — в 3,3 раза. Интересно, что массовой скупкой ретровещей занимаются не миллениалы, для которых это воспоминания о детстве и юности, а представители более младшего поколения. Зумеры даже готовы переплатить 50% стоимости редкой вещицы, лишь бы заполучить ее в свою коллекцию. Тяга к винтажу — желание выделиться или способ замедлиться? Зумеры скупают старую технику, чтобы прикоснуться к истории, рассказала 360.ru кризисный психолог и НЛП-терапевт Ангелина Сурина. Представители младшего поколения быстрее миллениалов поняли, как действовать в эпоху цифровизации. По этой причине они тяготеют к заземлению, то есть жизни здесь и сейчас, без тревог о будущем и обид на прошлое.

Фото: Скриншот с сайта «Авито»

«Еще одна причина такого тренда — тяга к настоящему. Зумеры выросли в „кликабельное“ время, эру искусственного интеллекта. Из-за перенасыщения этим молодые люди стали тянуться к противоположному, чему-то натуральному: в людях, в поиске души, а не внешней красоты. А еще к натуральности в деталях. Вещи из прошлого дают зумерам ощущение сказки и настоящего. Им нравится, как звучит музыка на пластинках, грубо говоря, в оригинале», — объяснила психолог. Рост популярности такой техники связан с тем, что она в какой-то момент исчезла из пользования, высказался в разговоре с 360.ru член совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев. «Это не связано с перебоями интернета, как могло показаться. Этот связано с ценностно-мировозренческими вопросами. Людей привлекает аналоговость старой техники, специфика звука, если говорить о виниловых пластинках», — объяснил маркетолог.

Фото: Скриншот с сайта «Авито»

Фотоаппарат Polaroid помогает поймать мгновение и дать снимок не в цифре, а на физическом носителе. Эксперт сравнил это с чтением книг: кто-то предпочитает физические экземпляры, а кому-то достаточно электронной читалки. «Возможность прикоснуться к чему-то, ощутить пальцами придает смысл. Это культурное явление, которое не связано с недоступностью интернета», — отметил Григорьев. Почему зумеры, а не миллениалы? Еще одна причина такого тренда заключается в том, что молодежь старается прикоснуться к той эпохе, в которой они никогда не жили, глубже понять предков. «Сегодня зумеры, то есть люди до 30 лет, психологически более развиты. Они выросли в эпоху интернета, из-за чего начинают перенасыщаться. Он, в свою очередь, дал этому поколению много информации, которую зумеры взяли, что пошло им на пользу. Но сейчас перенасыщение всевозможными данными дает обратный эффект — они стараются выбирать», — объяснила психолог.

Фото: Manchester Daily Express/PHED2/ Модели с камерами полароид, апрель 1979 года / www.globallookpress.com

Поколения всегда хотят то, чего у них не было. Миллениалы росли в условиях дефицита технологий. Они мечтали о самом новом телефоне, цифровом фотоаппарате, MP3-плеере, тонком ноутбуке и безлимитном интернете. Тогда ценностью была новизна и технологичность. «У поколения Z ситуация противоположная. Они родились в мире, где все уже есть. И когда доступно все, то самой большой ценностью становится не новое, а необычное. Именно поэтому Polaroid, кассеты, винил и MP3-плееры сегодня воспринимаются не как устаревшая техника, а как новый опыт», — рассказала 360.ru маркетолог, основатель маркетингового агентства BOLSHE Ноема Минасян. Снимки на пленку или Polaroid выглядят «живыми». Они несовершенны: есть пересветы, где-то зернистость, неудачный кадр. Но именно это отличает их от идеальных цифровых фотографий, которые практически не отличаются от того, что человек видит глазами. Пленочная фотография становится не просто способом сохранить момент, а сделать его уникальным. То же самое происходит с винилом и MP3-плеерами. Это уже не столько про устройство, сколько про сам процесс. Нужно выбрать пластинку, поставить ее, дождаться начала воспроизведения, послушать альбом целиком. Это противоположность бесконечной ленте рекомендаций, где внимание постоянно переключается. Люди устали от идеального цифрового мира и теперь ценят несовершенство, случайность и вещи с характером.

Фото: РИА «Новости»

Всему виной соцсети Влияние социальных сетей относительно этого феномена действительно присутствует. Несмотря на то, что нельзя перенести полароидный снимок на цифровой носитель и, тем самым, размножить его, медиа помогают распространить моду на подобные вещи. «Человек через соцсети может сообщить, что он теперь слушает музыку с помощью винилового проигрывателя, делает моментальные фото на полароиде. И это начинает быть трендом», — объяснил маркетолог. Минасян считает, что соцсети внесли огромную лепту в популярность ретротехники. Кажется, что это попытка уйти в офлайн, но на практике все происходит наоборот. «Polaroid становится частью эстетики соцсетей, винил — частью интерьера и образа жизни, старый MP3-плеер — элементом личного стиля. Если раньше главным символом статуса был новый iPhone, то сегодня способом выделиться становится вещь с характером и собственной эстетикой», — отметила маркетолог.

Фото: Christophe Gateau/dpa / www.globallookpress.com