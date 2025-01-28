Каллас захотела отобрать у россиян приставки PlayStation и Xbox

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас предложила запретить поставки игровых приставок PlayStation и Xbox в Россию в рамках нового пакета санкций. Об этом сообщила газета Financial Times .

В новый санкционный список могут войти зарубежные товары различных типов. Западные власти считают, что российские военные используют продукцию для выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции. В частности, по мнению Каллас, с помощью приставок PlayStation и Xbox Россия управляет беспилотными летательными аппаратами.

«Даже консоли для видеоигр, потому что, по-видимому, именно с них они управляют дронами», — заявила она.

По данным издания, в случае принятия запрета, наказывать будут продавцов, которые поставляют в Россию консоли — как новые, так и подержанные. Самым крупным поставщиком Financial Times назвала Китай, который получил от России 120 миллионов долларов за приставки.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о провале антироссийских санкций Запада. Он сказал, что российская экономика смогла адаптироваться к ограничениям и успешно развивается в новых условиях.