Спрос на квартиры в новостройках Москвы резко упал в 2024 году

По итогам 2024 года россияне заключили 86,8 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) на покупку строящегося жилья. Это на 12,7 процента меньше, чем годом ранее, заявил «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

По словам эксперта, покупательская активность уменьшилась по сравнению с рекордным по количеству сделок в 2023 году. Однако, относительно 2020 года этот показатель увеличился на 20,2 процента, относительно 2021 года — на три процента, а относительно 2022 года — на 19,4 процента.

«В массовом сегменте в 2024 году совершено 28,6 тысячи сделок по ДДУ (-31,1% год к году), в бизнес-классе — 24,9 тысячи сделок (-3,1%), в премиум-классе — 6,2 тысячи сделок (+31,9%), в элитном сегменте — 632 сделки (+88,1%), в Новой Москве — 26,4 тысячи сделок (-2,9%)», — заявил Сырцов.

Причиной уменьшения количества сделок в массовом сегменте, бизнес-классе и в Новой Москве стало сворачивание льготной ипотеки и дорогие рыночные кредиты. Особенно это заметно в массовом сегменте, так как покупатели жилья в этой категории наиболее зависимы от ипотечных кредитов.

При этом в премиальном и элитном сегменте наблюдался высокий спрос, потому что люди, покупающие жилье этого класса, предпочли хранить деньги в недвижимости, а не в депозитах. Некоторые клиенты бизнес-сегмента предпочитали покупать квартиры в рассрочку.

Ранее кандидат экономических наук Сергей Зайнуллин заявил, что в 2025 году цены на жилье могут существенно снизиться, а скидки на квартиры способны достигнуть 25-30%.