Экономист Зайнуллин: жилье в России может значительно подешеветь

В 2025 году цены на жилье могут существенно снизиться, а скидки на квартиры способны достигнуть 25–30%. Об этом в беседе с « Газетой.ru » рассказал кандидат экономических наук Сергей Зайнуллин.

По словам эксперта, рынок жилой недвижимости либо будет медленно снижаться, либо стремительно падать в зависимости от действий государства. Значение также имеет поведение банков, застройщиков и покупателей.

«Падение цен реальных сделок может происходить на 20-30% ниже уровня цен 2024 года», — добавил специалист.

Хотя Москва, Сочи и Санкт-Петербург, вероятно, сохранят лидерство по стоимости квартир, даже в этих городах ожидается снижение цен на квартиры, добавил сайт KP.RU.