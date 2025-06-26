Спрос на курсы выживания в Москве вырос в два раза

В 2024 году интерес к курсам выживания в Москве подскочил на 30–50%, а отдельные школы фиксируют даже двукратное-троекратное увеличение числа учеников. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказал лектор Общества «Знание», кандидат экономических наук, декан факультета международных финансов Всероссийской академии внешней торговли Олег Абелев.

«Рост обусловлен несколькими факторами: популярность блогов и шоу о выживании, интерес к экстремальному туризму и геополитическая нестабильность, из-за которой часть аудитории рассматривает эти навыки как практическую необходимость. Также люди стремятся выйти из зоны комфорта и саморазвиваться», — сказал Абелев.

Эксперт отметил, что средняя стоимость базового двух-трехдневного курса в Подмосковье зависит от формата. Групповые занятия стоят от 15 до 25 тысяч рублей с человека, а индивидуальные — от 35 до 60 тысяч. VIP-курс с известным инструктором может обойтись в 100 тысяч рублей.

«Зимой ожидается дальнейший рост спроса примерно на 20–30%, так как люди активнее интересуются навыками выживания в холодных условиях», — добавил он.

Увеличивается количество корпоративных и семейных заказов, а также растет спрос на форматы, которые сочетают в себе обучение в офлайн и онлайн. Появляются также специализированные программы, например, направленные на обучение выживанию в городе в случае радиационной атаки. Кроме того, востребованы квесты, в которых есть элементы выживания.

Ранее космонавт Сергей Прокопьев из Балашихи прошел курс выживания в горах Алтая. Учебные занятия включали навыки безопасного перемещения, эвакуации и оказания первой помощи. Подготовка необходима на случай экстренного приземления в труднодоступных районах.