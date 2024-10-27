Космонавт Сергей Прокопьев из Балашихи прошел курс выживания в горах Алтая

Сергей Прокопьев из Балашихи завершил курс выживания в горах, который проходил вместе с коллегами. Учебные занятия включали навыки безопасного перемещения, эвакуации и оказания первой помощи. Подготовка необходима на случай экстренного приземления в труднодоступных районах.

Во время курса космонавты провели ночевку в гроте. Такая подготовка связана с историческим инцидентом 5 апреля 1975 года, когда космонавты Василий Лазарев и Олег Макаров оказались в горах Алтая после аварии ракеты «Союз».

«Мы дежурили по очереди, поддерживали костер и в начале каждого часа выходили на связь с группой спасателей, которые, по легенде, знали о местонахождении нашего экипажа, но эвакуировать его могли только на следующий день, и нам нужно было продержаться до этого времени», — отметил российский космонавт-испытатель отряда Роскосмоса Сергей Прокопьев.

Курс выживания в горах является частью регулярной подготовки космонавтов, которая направлена на обеспечение их безопасности в любых условиях. Подобные тренировки помогают готовиться к неожиданным ситуациям в ходе космических полетов.

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