Россия импортировала южнокорейскую лапшу на рекордную сумму

Россия в апреле ввезла лапши из Южной Кореи на рекордную сумму — 4,4 миллиона долларов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные корейской статистической службы.

За эти деньги купили 947 тонн продукта, что в 2,5 раза больше, чем в марте. При этом Россия заняла только девятое место в мире по объемам закупки лапши — больше всего, на 33 миллиона долларов, импортировали США.

В начале мая то же агентство сообщило, что впервые с 2019 года Китай вошел в тройку самых крупных поставщиков картофеля в Россию наряду с Белоруссией и Египтом. Оттуда в Россию импортировали 46,7 тысячи тонн продукта на общую сумму 17,3 миллиона долларов.