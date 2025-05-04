Китай оказался в тройке главных поставщиков картофеля в Россию

В прошлом году Китай впервые с 2019-го вошел в тройку крупнейших поставщиков картофеля в Россию наряду с Белоруссией и Египтом. Об этом сообщило РИА «Новости» , изучив данные платформы ООН Comtrade, национальных статистических порталов и открытых данных.

В прошлом году Россия больше всего картофеля закупила у Белоруссии, объем импорта составил 193,8 тысячи тонн. Египет, спустившийся за год на вторую позицию, поставил 75,3 тысячи тонн картофеля на сумму 47,9 миллиона долларов.

Китай занял третье место, поднявшись на две строчки — 46,7 тысячи тонн на 17,3 миллиона долларов. Впервые с 2019 года КНР вернулась в тройку главных поставщиков картофеля в Россию.

Основными поставщиками персиков и нектаринов в Россию в 2024 году стали Турция, Узбекистан и Азербайджан. Китай также значительно увеличил свои поставки — почти вдвое.

Всего за год в Россию привезли более 361 тысячи тонн этих фруктов — более чем на 371 миллион долларов.