Спрос на грузоперевозки вырос в Подмосковье

Объем грузоперевозок в Московской области за первый квартал 2024 года увеличился на 10,3% и составил 3,3 миллиарда тонно-километров. Рост обеспечили не только субъекты малого и среднего бизнеса региона, но и крупные промышленные компании.

По данным Министерства экономического развития Московской области, крупные предприятия перевезли товаров собственного производства на сумму 1,4 триллиона рублей. Этот показатель на 20,3% превышает данные за первый квартал 2023 года.

Увеличение грузоперевозок повысил спрос на услуги ответственного хранения и комплексной логистики. Перевозчики приступили к расширению складских мощностей.

О смене адреса терминала в Красногорске сообщили в ГК «Деловые Линии». По данным перевозчика, она обусловлена увеличением грузооборота по Московской области — каждый месяц транспортная компания наблюдает рост в среднем на 5%.

Ключевым драйвером роста увеличения перевозок остались промышленные компании. В 2024 году этот сектор сформировал 21,7% валового регионального продукта.