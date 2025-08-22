«Справедливый механизм». Семьям с одним ребенком предложили давать налоговый кэшбэк

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил ввести налоговый кэшбэк для семей с одним ребенком. Об этом он рассказал в беседе с 360.ru.

В прошлом году ввели новые параметры налоговой системы, напомнил депутат. В этом году действует прогрессивная шкала НДФЛ: чем выше доход, тем больше налог. С нового года семьи с двумя детьми смогут получить налоговый кэшбэк — возврат 7% от уплаченного налога.

«Мы неоднократно выходили ранее с предложениями обнулить НДФЛ для тех, кто получает мало. Я с коллегами вносил такие законопроекты. Они не поддерживались, и в том числе звучал аргумент, что в том случае, если даже обнулить НДФЛ для тех, кто получает мало, это не значит, что эти деньги получат сами работники, они могут остаться в фонде заработной платы у работодателя, и чаще всего так и происходит», — рассказал Нилов.

Поэтому депутат уверен, что правильным было бы развить механизм, который уже действует, и не НДФЛ снижать, а вводить так называемый кэшбэк для тех, у кого небольшой доход.

«Это было бы справедливо, потому как эти деньги тогда однозначно вернутся конкретному работнику», — подчеркнул он.

Собеседник 360.ru добавил, что в том числе стоит пересмотреть критерии нуждаемости. Возможно, следует изменить условия, в том числе количество детей.

«Я считаю, что этот вопрос необходимо тщательно проработать для того, чтобы обеспечить рабочий механизм, справедливый механизм, при котором бы, во-первых, деньги попадали непосредственно гражданину. Раз. И второе, поддержка была обеспечена не только семьям, где двое детей, но и где один ребенок», — заключил Нилов.

