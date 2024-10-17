«Способ выжить». В Бурятии пары стали массово разводиться из-за дорогой коммуналки

В Бурятии жители начали массово фиктивно разводиться из-за высокой стоимости коммунальных услуг. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Женщины становятся матерями-одиночками, получают субсидии на оплату отопления, света, и продолжают жить со своими половинками. Самая непростая ситуация сложилась в Закаменске — расходы на однушку там составляют 15 тысяч рублей при средней зарплате в 25 тысяч.

«Получается, что развод становится одним из способов выжить. Льгота предоставляется в процентном соотношении до 22% от трат по квитанциям», — написали авторы материала.

Чем больше доход, тем меньше компенсация. Еще один способ — вовсе не работать, за это тоже можно получить субсидию.

Высокие цены на услуги ЖКХ являются серьезной проблемой для россиян, заявил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.