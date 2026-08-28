Спортзал больше не нужен? Нутрициолог оценил китайский мышечный трансплантат

Мышечные трансплантаты, которые китайские ученые научились заставлять сокращаться без сигналов центральной нервной системы, в перспективе могут помочь пожилым людям и пациентам с ограниченной подвижностью. Но такая технология не отменит физические нагрузки, поскольку организм должен укреплять не только мышцы, но и кости, объяснил 360.ru преподаватель анатомии, биохимии и нутрициологии Евгений Паншин.

Он обратил внимание, что ученые говорят о сокращении ткани без участия центральной нервной системы, однако пока неясно, как организм будет взаимодействовать с такой мышцей.

«Кто будет управлять этими мышцами? И они будут относиться к гладкой мышце, мышечной ткани или все-таки к скелетной мускулатуре?» — отметил специалист.

Преподаватель объяснил, почему искусственно сформированная мышечная ткань не сможет полностью воспроизвести эффект обычной тренировки. При физической активности нагрузку получают не только мышцы, но и костная система. Механическое воздействие стимулирует процессы, которые поддерживают прочность костей.

«Мышца должна испытывать какую-то механическую нагрузку. И кости тоже должны испытывать механическую нагрузку, для того чтобы эту пользу наше тело получало именно от механической нагрузки», — добавил Паншин.

По словам специалиста, перспективность разработки зависит от результатов дальнейших исследований. Если технология подтвердит безопасность, ее смогут применять для восстановления мышечной ткани у людей, которые не способны самостоятельно поддерживать достаточный уровень физической активности.

Ранее стало известно, что у стареющих животных автономно работающий трансплантат вызвал системные изменения. Ученые зафиксировали увеличение силы хвата и улучшение результатов в беговых тестах. Масса тела выросла за счет новых мышечных волокон.