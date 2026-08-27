Китайские ученые создали мышечный имплант с эффектом тренировки

Китайские исследователи разработали живой мышечный трансплантат, способный самостоятельно сокращаться внутри организма и воспроизводить часть биохимических эффектов физических упражнений. Технологию испытали на мышах, которым имплантировали под кожу биоинженерный мышечный модуль, сообщило издание SCMP .

Ученые исходили из того, что скелетные мышцы выполняют не только механическую функцию. При сокращении они выделяют миокины — сигнальные молекулы, участвующие в регуляции обмена веществ и влияющие на работу различных органов.

Созданная конструкция поддерживает сокращения без участия животного. Благодаря этому имплант способен постоянно стимулировать выработку таких сигнальных веществ даже в состоянии покоя.

В экспериментах на мышах использование трансплантата сопровождалось улучшением физической выносливости и рядом изменений, связанных с работой мозга, иммунной системы и печени. У пожилых животных также наблюдались признаки замедления некоторых возрастных изменений.

При этом разработка пока не может заменить обычные физические нагрузки. Искусственно созданная мышечная ткань воспроизводит в первую очередь сигнальный эффект сокращений, но не дает полноценной нагрузки на сердце, легкие, кости и мышечную систему.

Технология может стать спасением для пациентов с параличом, тяжелыми травмами, ограниченной подвижностью и атрофией мышц, а также для людей, которые вынуждены долго соблюдать постельный режим.

Ранее российские ученые создали медицинский ИИ-навигатор для иностранных пациентов.