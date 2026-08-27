Китайские ученые создали мышечный имплант с эффектом тренировки
SCMP: ученые из КНР создали имплант, имитирующий физические нагрузки в организме
Китайские исследователи разработали живой мышечный трансплантат, способный самостоятельно сокращаться внутри организма и воспроизводить часть биохимических эффектов физических упражнений. Технологию испытали на мышах, которым имплантировали под кожу биоинженерный мышечный модуль, сообщило издание SCMP.
Ученые исходили из того, что скелетные мышцы выполняют не только механическую функцию. При сокращении они выделяют миокины — сигнальные молекулы, участвующие в регуляции обмена веществ и влияющие на работу различных органов.
Созданная конструкция поддерживает сокращения без участия животного. Благодаря этому имплант способен постоянно стимулировать выработку таких сигнальных веществ даже в состоянии покоя.
В экспериментах на мышах использование трансплантата сопровождалось улучшением физической выносливости и рядом изменений, связанных с работой мозга, иммунной системы и печени. У пожилых животных также наблюдались признаки замедления некоторых возрастных изменений.
При этом разработка пока не может заменить обычные физические нагрузки. Искусственно созданная мышечная ткань воспроизводит в первую очередь сигнальный эффект сокращений, но не дает полноценной нагрузки на сердце, легкие, кости и мышечную систему.
Технология может стать спасением для пациентов с параличом, тяжелыми травмами, ограниченной подвижностью и атрофией мышц, а также для людей, которые вынуждены долго соблюдать постельный режим.
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