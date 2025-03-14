Писательницу Аллу Боссарт внесли в список иноагентов

Минюст включил в список иностранных агентов писательницу Аллу Боссарт*, общественного деятеля Германа Обухова* и автора подкаста «Закат империи» Андрея Аксенова*.Об этом сообщили на сайте ведомства.

По информации Минюста, Боссарт* и Обухов* распространяли материалы иностранных агентов и ложную информацию о Вооруженных силах России.

В настоящее время общественный деятель является руководителем иностранного фонда и проживает за границей.

В ведомстве добавили, что Аксенов* распространял недостоверные сведения о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике.

Он также выступал против специальной военной операции.

Ранее в перечень иностранных агентов попали социолог Лев Гудков* и экс-дипломат Борис Бондарев*.

*Признан в России иностранным агентом.