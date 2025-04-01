Общественник Сохранов: рост жалоб на шум соседей связан с цифровизацией

По словам общественника, подать обращение в надзорные органы стало проще благодаря цифровым технологиям, что привело к росту обращений о нарушении тишины. Подобное поведение соседей может повлечь за собой штрафы.

Росстат зафиксировал рекордное количество россиян, жалующихся на шумных соседей. По результатам 2024 года число домохозяйств, недовольных громкими соседями, достигло максимального показателя за семь лет.

Так, в прошлом году на шум жаловались 12,6% россиян (в 2022-м — 10,1%). Условиями проживания довольны 68,9% семей. Помимо шума, горожане указывают на пыль и недостаточное освещение, а также наличие грызунов и насекомых. Опрос охватил 60 тысяч домохозяйств. Он проводится раз в два года во всех регионах России.