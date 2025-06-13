Спокойная обстановка сохранилась у посольства Израиля в Москве вечером

Вечером 13 июня у посольства Израиля в Москве сохранялась спокойная обстановка, несмотря на удары Израиля по Ирану. Об этом сообщило РИА «Новости».
У здания дежурили два полицейских автомобиля, людей поблизости не было. Также спокойно и у посольства Ирана — там не заметили большого числа правоохранителей.
Ранее новый глава Корпуса стражей исламской революции генерал Мохаммад Пакпур заявил верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, что Иран откроет для Израиля «врата ада» в ответ на удары по своей территории. По его словам, удар стал посягательством на национальную безопасность и территориальную целостность страны.
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