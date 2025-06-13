Глава КСИР пообещал «врата ада» для Израиля

Иран откроет для Израиля «врата ада» в ответ на удары по своей территории. Об этом в обращении к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи заявил новый глава Корпуса стражей исламской революции генерал Мохаммад Пакпур. Его процитировало агентство Fars .

«С упованием на Всевышнего Господа <… > вскоре перед этим убивающим детей режимом откроются врата ада», — отметил новый глава КСИР.

По его словам, удар стал посягательством на национальную безопасность и территориальную целостность Ирана. Он добавил, что из-за действий ЦАХАЛ погибли высокопоставленные военные, ученые-ядерщики, женщины и дети.

Руководитель КСИР пообещал, что израильское руководство постигнет горькая и мучительная участь с огромными и разрушительными последствиями.

Ранее о планах отомстить за обстрелы рассказал президент исламской республики Масуд Пезешкиан. От также призвал иранцев объединиться перед лицом психологической войны, которую развязал Израиль.