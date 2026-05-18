HR-эксперт Киося заявила, что переход на шестидневную рабочую неделю — путь к массовому выгоранию сотрудников

HR-эксперт Валентина Киося в беседе с «Газетой.Ru» предупредила, что переход на шестидневную рабочую неделю может привести к массовому профессиональному выгоранию россиян уже через три месяца.

По ее мнению, введение шестидневки — путь к истощению работников без реальной экономической выгоды. У людей исчезнет время на восстановление, семью, здоровье и развитие, привел слова эксперта News.ru.

Уход за детьми и пожилыми родителями, собственное здоровье, досуг — все это окажется под угрозой. В результате будут накапливаться усталость и ошибки, ускоренное выгорание и массовые увольнения, считает Киося.

Даже значительное повышение зарплаты не сделает шестидневку более привлекательной для людей, подчеркнула эксперт. По результатам опросов, такой график не приемлет каждый пятый работник. В таких условиях работодатели получат лишь токсичную среду в коллективе и текучку кадров, а не прибыль.